Минеев рассказал о совете по ударной технике, который понравился Джону Джонсу

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев в интервью «СЭ» рассказал о совете, который он дал экс-чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу в 2015 году на сборах в Альбукерке (США).

— Вы больше боксировали или кикбоксировали?

— Кикбоксировали.

— А что в его технике тебя больше всего впечатляет? Его ноги или что-то другое?

— Да, у него самобытная и своеобразная техника. Он не ударник, понятно, что борец, но удары у него не тайские и не каратистские. У него какие-то свои ММАшные удары. Он умеет пользоваться своим телом. Меня в нем удивило то, что он чувствует свое тело до кончиков тела, пальцев, каждой клетки.

— Он умело применял стоппинги. Знаю, что ты тоже любишь их применять.

— Да, он умело их применял. Был даже такой момент: он стоял на мешке, работал, работал коленом, и скручивался в сторону. А я подошел к нему, говорю: «Джон, извини, у меня такой вопрос: А что если не скручиваться, а оставить положение корпуса в таком, и выбросить бедро дальше?». Он попробовал и такой: «О, гуд». Знаешь, этот человек был чемпионом UFC, и к нему подходит непонятный парень, дает советы, и он слушает и с благодарностью воспринимает. Это говорит о том, что он в принципе простой и адекватный парень. И не было такого, что мы на спаррингах как-то убивали друг друга. Все так комфортно.

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