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Сегодня, 21:20

Минеев рассказал о совете по ударной технике, который понравился Джону Джонсу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев в интервью «СЭ» рассказал о совете, который он дал экс-чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу в 2015 году на сборах в Альбукерке (США).

— Вы больше боксировали или кикбоксировали?

— Кикбоксировали.

— А что в его технике тебя больше всего впечатляет? Его ноги или что-то другое?

— Да, у него самобытная и своеобразная техника. Он не ударник, понятно, что борец, но удары у него не тайские и не каратистские. У него какие-то свои ММАшные удары. Он умеет пользоваться своим телом. Меня в нем удивило то, что он чувствует свое тело до кончиков тела, пальцев, каждой клетки.

— Он умело применял стоппинги. Знаю, что ты тоже любишь их применять.

— Да, он умело их применял. Был даже такой момент: он стоял на мешке, работал, работал коленом, и скручивался в сторону. А я подошел к нему, говорю: «Джон, извини, у меня такой вопрос: А что если не скручиваться, а оставить положение корпуса в таком, и выбросить бедро дальше?». Он попробовал и такой: «О, гуд». Знаешь, этот человек был чемпионом UFC, и к нему подходит непонятный парень, дает советы, и он слушает и с благодарностью воспринимает. Это говорит о том, что он в принципе простой и адекватный парень. И не было такого, что мы на спаррингах как-то убивали друг друга. Все так комфортно.

Бой Минеева и Родригеса станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.

Владимир Минеев. «В гетто мне угрожали оружием. Слишком белый». Минеев: спарринги с Джонсом, фавелы, «утечка на Запад»

Владимир Минеев
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