Минеев рассказал, как будет настраиваться на бой с Родригесом

Российский боец Владимир Минеев рассказал, как будет настраиваться на поединок с бразильцем Фернандо Родригесом в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой пройдет по правилам кикбоксинга.

«Есть рутина, сборы уже какой месяц. Это всегда так. Накапливается усталость. Я больше не люблю выплескивать энергию перед боем. Где-то даже стараюсь обходить большие сборища людей. Настрой на поединок начинается в день боя с утра, когда ты понимаешь, что наступил тот день. Приезжаешь на площадку, ты понимаешь, что наступил тот час, а выходя на ринг понимаешь, что время пришло. Мне нужно расслабиться. Все очень сумбурно, одно за одним идет. Моя задача расслабиться и все мысли убрать», — приводит РЕН ТВ слова Минеева.

Бой Минеева и Родригеса станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

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