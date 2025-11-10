Минеев пока не думает о возвращении в ММА

Депутат Народного совета ДНР Владимир Минеев рассказал, что пока не собирается возвращаться в ММА.

«Пока не планировал [возобновлять карьеру], но кто знает. Если я решу, то Иван Штырков будет первым [соперником]. Бой с ним по смешанным единоборствам — это интересная история», — цитирует Минеева ТАСС.

35-летний Минеев последний раз выходил на ринг в июле 2024 года, победив Магомеда Исмаилова в боксерском поединке. В ММА на его счету 16 побед, 1 поражение и 1 ничья.