Минеев: «Говоря, что я был пьян, Исмаилов разжигает межнациональную рознь»
17:38
Российский боец Владимир Минеев обвинил Магомеда Исмаилова в разжигании межнациональной розни. Бойцы устроили потасовку на турнире в Москве, которая потом переросла в массовую драку.
— О том, что я пьян, говорят ребята Исмаилова, которые и были с ним в начале потасовки, — сказал Минеев в видео, опубликованном в Instagram. — Если бы я был в нетрезвом состоянии, то это бы зафиксировали сотрудники правоохранительных органов. Я был чист. Это стереотипы: если русский, значит пьяный. Исмаилов разжигает межнациональную рознь.
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