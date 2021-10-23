Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном поединке Bellator 269

Российский боец ММА Федор Емельяненко одержал победу в поединке с американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269. Соревнования прошли на «ВТБ Арене» в Москве.

Емельяненко нокаутировал соперника уже в первом раунде. Прошлый бой 45-летний россиянин был около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.

На счету Последнего Императора 47 поединков (40 побед и 6 поражений). 36-летний Тимоти Джонсон провел 23 боя (15 побед, и 8 поражений).

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию турнира.