Михаил Кокляев: «Небольшой мандраж перед боем у меня есть»

Российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что испытывает небольшой мандраж перед боем с Александром Емельяненко. Поединок между соперниками пройдет 29 ноября.

— Небольшой мандраж у меня есть, не буду скрывать этого, — признался «Известиям» Михаил Кокляев. — Но он не больше, чем перед любимым турниром по тяжелой атлетике или силовому экстриму. Небольшое волнение всегда присутствует. Это нормально и говорит о том, что организм правильно реагирует на стресс. Я не концентрируюсь на том, что это мой первый бой, дебют в боксе... Если буду думать еще и об этом, перегорю. Сейчас в голове только ринг и мой противник. Самое главное — выйти на бой и сделать ту работу, которой меня учили тренеры.

Емельяненко — Кокляев: прямая видеотрансляция боя //

Емельяненко vs Кокляев. Как это будет