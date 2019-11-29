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Михаил Кокляев: «Небольшой мандраж перед боем у меня есть»

06:43

Российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что испытывает небольшой мандраж перед боем с Александром Емельяненко. Поединок между соперниками пройдет 29 ноября.

— Небольшой мандраж у меня есть, не буду скрывать этого, — признался «Известиям» Михаил Кокляев. — Но он не больше, чем перед любимым турниром по тяжелой атлетике или силовому экстриму. Небольшое волнение всегда присутствует. Это нормально и говорит о том, что организм правильно реагирует на стресс. Я не концентрируюсь на том, что это мой первый бой, дебют в боксе... Если буду думать еще и об этом, перегорю. Сейчас в голове только ринг и мой противник. Самое главное — выйти на бой и сделать ту работу, которой меня учили тренеры.

Емельяненко — Кокляев: прямая видеотрансляция боя //
Емельяненко vs Кокляев. Как это будет

Дополнительная информация

https://iz.ru/948503/timur-ganeev-sevastian-terletckii/odin-i-doma-smozhet-li-kokliaev-nanesti-emelianenko-reshaiushchii-udar

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