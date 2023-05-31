Мераб Двалишвили выбыл на 3-4 месяца

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) ближайшие шесть-восемь недель будет ходить в гипсе, так как недавно перенес операцию на руке, сказал менеджер бойца Орен Ходак изданию MMA Fighting.

Спортсмен сможет приступить к полноценным тренировкам только через 10-12 недель.

Двалишвили в прошлом бою победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Поединок состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.