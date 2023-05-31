Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:58

Мераб Двалишвили выбыл на 3-4 месяца

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) ближайшие шесть-восемь недель будет ходить в гипсе, так как недавно перенес операцию на руке, сказал менеджер бойца Орен Ходак изданию MMA Fighting.

Спортсмен сможет приступить к полноценным тренировкам только через 10-12 недель.

Двалишвили в прошлом бою победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Поединок состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
UFC
0
Читайте также
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Громкий скандал после ЧМ: в Финляндии завели уголовное дело на сборную Латвии!
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вартанян: «Сильное качество Резникова — силовая прямолинейная борьба»

Майкл Биспинг опроверг, что бой Джонса и Миочича на грани срыва
Новости
RSS RSS
Все новости