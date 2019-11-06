Менеджер: следующим соперником Макгрегора будет Серроне

Менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Оди Аттар подтвердил, что следующим соперником ирландца будет американец Дональд Серроне. Бой состоится в Лас-Вегасе 18 января.

— У нас были продуктивные переговоры с UFC, договорились по дате и договорились относительно соперника для Конора, — сказал Аттар в интервью YouTube-каналу ESPN MMA. - Контракт на бой с Серроне неизбежен. Не вижу ничего, что помешает этому, за исключением непредвиденных обстоятельств. Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения.

Ранее 31-летний ирландец заявлял, что вернется в ринг 18 января 2020 года. Последний бой бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Макгрегор провел 7 октября, проиграв в четвертом раунде чемпиону UFC в легком весе российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.