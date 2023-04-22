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Сегодня, 13:57

Менеджер рассказал, когда Крылов и Копылов проведут следующие поединки в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Скаредин, руководитель клуба «Рать» и менеджер бойцов UFC Никиты Крылова и Романа Копылова рассказал о сроках, когда бойцы продедут следующие поединки.

«Крылов продолжает отдыхать. Он был на Гавайях с Сергеем Билостенным. Ему потребуется время, чтобы побыть с семьей. Его бой стоит ожидать к концу лета, началу осени. Желание самого Никиты — разделить клетку с Энтони Смитом. Думаю, это прекрасный бой. У Копылова назначен бой, он будет в июне. Однако я не вправе озвучивать фамилию его соперника. Сейчас Роман готовится к встрече в Дагестане у Расула Магомедалиева. Полагаю, что через две недели UFC официально объявит о поединке», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Крылов идет на серии из трех побед в UFC и занимает шестое место в рейтинге полутяжеловесов. Копылов отсутствует в рейтинге среднего веса UFC, но россиянин идет на серии из двух досрочных побед.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-rasskazal-kogda-krylov-i-kopylov-provedut-sleduyushie-poedinki-v-ufc-245281/
Никита Крылов
Роман Копылов
UFC
ММА
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