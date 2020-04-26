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Менеджер Нурмагомедова считает, что следующим соперником россиянина станет Гэтжи

09:14
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram.
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram.
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Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что следующим соперником россиянина станет Джастин Гэтжи.

— Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гэтжи, — цитирует Абдель-Азиза ESPN. — Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони. Он считает, что это будет сложный бой для Джастина.

Напомним, титульный бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен был стать главным поединком турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США). В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса и его бой с Фергюсоном отменен, а Нкрмагомедова заменит Гэтжи. Позже и весь турнир был перенесен.

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