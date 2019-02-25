Менеджер Нурмагомедова: "Хабиб по контракту с UFC не имеет права выступать в других организациях"

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что его клиент не может драться в других организациях на время девятимесячной дисквалификации, сообщает ТАСС.

Напомним, что 30-летний россиянин был наказан за участие в драке после боя с ирландцем Конором Макгрегором​.

– Не важно, во время дисквалификации или вне ее, Хабиб по эксклюзивному контракту с UFC не имеет права выступать в других организациях или ударных видах единоборств. Разве что может выступать в вольной борьбе, грэпплинге или джиу-джитсу. Но он не будет этого делать, у него и так загруженный график, – цитирует менеджера Магомедова ТАСС.

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