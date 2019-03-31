Менеджер Настюхина: "Следующий соперник будет с серьезной борцовской базой"

Александр Скаредин, менеджер российского бойца Тимофея Настюхина рассказал за счет чего его подопечный смог одержать победу над Эдди Альваресом в ONE Championship.

- Готовился в Таиланде, достаточно традиционно. Перед боем плотно разобрали Альвареса и готовились под конкретный план. И Тимофей полностью его реализовал. Так что все было сделано, да, он был андердогом, но нам это нравится, так как нас недооценивают, что выгодно нам. Следующий соперник будет с серьезной борцовской базой, поэтому потребуется специфическая подготовка под борьбу". (Михаил Потапов)

Тимофей Настюхин (13-4) 31 марта одержал досрочную победу техническим нокаутом над экс-чемпионом UFC Эдди Альваресом (29-7). Поединок прошел в рамках четвертьфинала Гран-при ONE Championship. В полуфинале Настюхин встретится с Лоэном Тайнанесом (10-0), который в январе техническим нокаутом одержал победу над Хонорио Банарио (14-8).

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