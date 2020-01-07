Менеджер Макгрегора: «Бой между Конором и Хабибом в Москве был бы невероятным событием»

Менеджер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора Оди Аттар высказался по поводу возможного боя-реванша с Хабибом Нурмагомедовым. По его мнению, проведение такого поединка в России имело бы большой резонанс.

— Сейчас говорить о реванше преждевременно, ведь Конор подерется с Серроне, а Хабиб — с Фергюсоном, — цитирует ТАСС Аттара. — Это очень важные поединки для бойцов. Но почему бы не провести в будущем реванш в Москве? Конора любят в России, понятно, что и Хабиб очень популярен.

Это было бы очень зрелищно — провести такой бой в России, это было бы невероятное мероприятие гигантского масштаба.

Напомним, что Нурмагомедов победил Макгрегора осенью 2018 года. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. У Макгрегора 21 победа в 25 поединках. Ближайший бой Конор проведет 19 января с американцем Дональдом Серроне, а Нурмагомедов 18 апреля будет драться с другим американцем Тони Фергюсоном.