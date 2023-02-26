Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:06

Менеджер Махачева ответил Фергюсону о долге Хабиба в 500 тысяч долларов

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, ответил Тони Фергюсону.

Ранее Фергюсон оскорбил Абдель-Азиза, заявив, что он и Нурмагомедов должны ему 500 тысяч долларов.

«Каждый раз, когда ты видишь меня, ты говоришь: «Здравствуйте». Но в Twitter ты весь такой жесткий», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

В последнем поединке, который состоялся в сентябре прошлого года на турнире UFC 279, Фергюсон удушающим приемом в четвертом раунде уступил Нейту Диасу.

Али Абдель-Азиз
Ислам Махачев
Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харитонов о бое Гассиев — Балогун: «Нокаутирует на первых секундах»
Новости
RSS RSS
Все новости