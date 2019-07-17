Менеджер Хабиба рассказал, что представители Мейвезера умоляли о боксерском поединке с его клиентом

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, признался, что представители экс-чемпиона в пяти дивизионах, а ныне промоутера Флойда Мейвезера умоляли 30-летнего российского бойца подписать контракт на боксерский поединок с 42-летним американцем, сообщает TMZ Sports.

– Флойд и по сей день умоляет о поединке с Хабибом. Но хочу отметить одну важную деталь, на данный момент нас не интересует этот бой, – приводит слова Абдель-Азиза TMZ Sports.

42-летний Флойд Мейвезер-младший провел 50 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (27 нокаутов). На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения в MMA.