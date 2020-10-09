Менеджер Хабиба предложил Фергюсону бой с Махачевым

Основатель компании Dominance MMA Али Абдель-Азиз предложил американцу Тони Фергюсону провести бой с Исламом Махачевым на турнире UFC 254, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) 24 октября.

Соперником 29-летнего Махачева (18-1 в ММА, 7-й в UFC) должен был стать Рафаэль дос Аньос, но бразилец снялся с боя.

«Что случилось, Тони? Самый близкий путь к Хабибу — это Ислам Махачев. РДА снялся. Ты хотел бы взять этот бой? Спасибо, сэр Фергюсон», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и 4 поражения в ММА. Его бой с Хабибом срывался пять раз.

Ранее Махачем бросил вызовы Майклу Чендлеру, Чарльзу Оливейре и Дэну Хукеру.