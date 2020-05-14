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Менеджер Хабиба: «Неважно, кто победит, Хабиб или Гэтжи — ни один из них не будет драться с Макгрегором»

14:39
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Менеджер Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, Али Абдель-Азиз оценил возможность поединка ирландца Конора Макгрегора с одним из его бойцов.

— Хабиб никогда не выберет драку с Макгрегором вместо поединка с Гэтжи, даже если ему очень много заплатят, — цитирует TMZ Абдель-Азиза. — У Гэтжи тоже есть достоинство. Он никогда не скажет UFC: «Ой, нет, я буду драться с Конором, забудьте о Хабибе». Джастин просто хочет быть чемпионом. Неважно, кто победит, Хабиб или Гэтжи — Конор не будет драться с победителем этого поединка. Особенно, если выиграет Хабиб. Он откажется. Конору нужно больше побед. UFC — это не бокс, здесь лучшие дерутся с лучшими. Хабиб и Гэтжи сейчас — двое лучших в своей категории.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что планирует провести поединок Нурмагомедова и Гэтжи в сентябре этого года.

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