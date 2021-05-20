Экс-боец UFC может выступить в Hardcore MMA

Бывший тяжеловес UFC Константин Ерохин может принять участие в турнире по смешанным единоборствам Hardcore MMA. Об этом сообщил основатель лиги Анатолий Сульянов в беседе с «СЭ» после последнего выпуска HardConference.

«Совершенно верно, Константин Ерохин (дрался в нашей лиге). Мы сейчас обсуждаем его выступление в Hardcore MMA. Для нас это было бы честью», - сообщил функционер.

В UFC Ерохин провел два боя, проиграв в обоих из них судейскими решениями – сначала Виктору Пеште, затем Габриэлю Гонзаге. На голых кулаках Ерохин провел один бой. На турнире Hardcore Fighting Championship он победил Саиджона Салихова техническим нокаутом за 35 секунд.

(Ислам Бабаджанов)