Экс-боец UFC может выступить в Hardcore MMA
17:41
Бывший тяжеловес UFC Константин Ерохин может принять участие в турнире по смешанным единоборствам Hardcore MMA. Об этом сообщил основатель лиги Анатолий Сульянов в беседе с «СЭ» после последнего выпуска HardConference.
«Совершенно верно, Константин Ерохин (дрался в нашей лиге). Мы сейчас обсуждаем его выступление в Hardcore MMA. Для нас это было бы честью», - сообщил функционер.
В UFC Ерохин провел два боя, проиграв в обоих из них судейскими решениями – сначала Виктору Пеште, затем Габриэлю Гонзаге. На голых кулаках Ерохин провел один бой. На турнире Hardcore Fighting Championship он победил Саиджона Салихова техническим нокаутом за 35 секунд.
(Ислам Бабаджанов)
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