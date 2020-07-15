Масвидаль хочет реванша с Усманом

Американец Хорхе Масвидаль рассказал, с кем хочет провести следующий бой. На UFC 251 он уступил Камару Усману единогласным решением судей.

— Тут и думать нечего, — цитирует Масвидаля MMA Junkie. — Если смогу выбирать, то снова подерусь с Усманом. Я подписался за шесть дней до боя, никто не соглашался.

Хочу этот чертов пояс, я упрямый. Хочу снова подраться с Усманом. Камару выиграл первый поединок, давайте проведем второй. Я был не в лучшей форме, только поддерживал форму в зале. Он смог затащить меня в свой мир и удержать там. Не умаляю его заслуг, оставлю это для реванша. Пускай мои действия звучат громче, чем слова.

На счету 35-летнего американца 35 побед и 14 поражений. У 33-летнего нигерийца 17 побед и 1 поражение.