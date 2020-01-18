Российский боец лиги АСА Марат Балаев прокомментировал «СЭ» предстоящий бой ирландца Конора Макгрегора с американцем Дональдом Серроне на шоу UFC 246. Поединок пройдет 19 января рано утром по московскому времени.

— Не рановато ли похоронили Серроне?

— Дональд немного расхлябан, неточен, у Конора же очень точные удары, правильные линии. Думаю, благодаря этому Макгрегор и должен попадать. Однако, если бой затянется, то Серроне может поискать свое счастье.

— Конор может не потянуть все пять раундов?

— Он всегда уставал, а уж после такого перерыва... Не думаю, что он готов на пять раундов. Если он не будет попадать... Попадания — это ведь не только нокауты, это убивает выносливость человека, сбивает уверенность. Макгрегор за счет точности линий ударов должен переиграть Дональда.

— Правильно понимаю, что ваши симпатии на стороне Серроне?

— С точки зрения спортивного мастерства я на стороне Макгрегора. Если опускать все остальные моменты, Конор мне нравится больше. Он техничнее, точнее, он красиво дерется. Что бы ни говорили о жизни Макгрегора, как боец он — мастер.

— Безусловно, но когда мы выбираем любимого бойца, мы все же обращаем внимание и на моральную составляющую.

— Конор нравится мне тем, что он всегда, что бы ни говорили, выходил и бился. Выходил в октагон с поврежденной ногой, всегда делал вес. Как профессионал он — молодец, вопросов нет. Не болею ни за Конора, ни за Серроне, я болею за красивый бой, а красота у Макгрегора есть, сто процентов.

— В чем шанс Серроне в этом поединке?

— Мне кажется, Макгрегор быстрее, четче, умнее и точнее. Хорошо двигается на ногах. Руки он опускает, только когда далеко отходит от соперника, вблизи у него в этом смысле все нормально. Серроне может что-то поискать в борьбе, но, опять-таки, не сказал бы, что тому же Хабибу легко дался бой против Конора. В первом раунде были тревожные минуты, Хабиб долго переводил Макгрегора в партер. Вряд ли это удастся сделать Дональду. Попробовать попробует, а там посмотрим, что получится. Но не думаю, что что-то получится. Конор — здоровый парень. Удивлюсь, если Серроне удастся сделать тейкдаун.

На счету 31-летнего Макгрегора 21 победа и 4 поражения в ММА. У 36-летнего Серроне — 36 побед и 13 поражений. (Илья Андреев)