Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

12 июля, 21:24

Малыхин высказался о бое между Халиловым и Суперлеком

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец MMA и двойной чемпион азиатской лиги ONE FC Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от боя по правилам муай-тай в наилегчайшем весе между Тагиром Халиловым и Суперлеком.

«Чтобы выиграть Суперлека, ему обязательно надо верить в себя и идти до конца, что бы не выкидывал Cуперлек. Тагир должен держаться до конца, и тогда он победит. Суперлек уже наша жертва, мы идем за ним, где бы он ни был», — цитирует Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Бой между Халиловым и Суперлеком пройдет в рамках ONE Fight Night 12, который состоится 14 июля в Бангкоке.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-one-malykhin-o-sopernike-rossiyanina-khalilova-superlek-uzhe-nasha-zhertva-my-idem-za-nim-gde-by-on-ni-byl-265542/
ММА
0
Читайте также
Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева
Сотникова: «У международной системы допинг-контроля нет ко мне вопросов»
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC представил постер боя Джонс — Миочич

Магомедалиев: «Копылов будет неудобен не только Рибейро, но и Исраэлю Адесанье»
Новости
RSS RSS
Все новости