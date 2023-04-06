Малыхин рассказал, сколько заработал за титульный бой ONE

Российский боец Анатолий Малыхин рассказал, что заработал более 25 миллионов рублей за титульный поединок против голландца Ренье де Риддера.

«За де Риддера? Нет, ты что! Намного больше я получил. Хотя мне мой менеджер запрещает говорить о деньгах... Мне же еще бонус 100 тысяч долларов дали. Вышло, короче, хорошо. Больше вышло, чем ты назвал», — приводит Sport24 слова Малыхина.

Бой между россиянином и голландцем прошел 3 декабря в Маниле. Малыхин одержал победу над Риддером нокаутом в первом раунде и завоевал титул ONE в полутяжелом весе.