Менеджер Емельяненко-младшего: «Иван набирает физическую форму. Вес — 92 кг»

Иван Емельяненко начал подготовку к бою по правилам ММА, который запланирован на 26 мая, рассказал «СЭ» его менеджер — Никита Бурчак.

«С Ваней все хорошо. Он уже на сборе, качается, делает ОФП, набирает физическую форму, много бегает. Вес у него сейчас 92 кг. Бой планируется на 26 мая — по правилам ММА. Выбираем соперника», — сказал Бурчак.

34-летний Иван Емельяненко — самый младший из братьев Емельяненко. Боев в ММА он еще не проводил.