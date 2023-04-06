Менеджер Емельяненко: «Александр подтверждает случившееся и раскаивается»

Александр Емельяненко подтверждает, что справил нужду в неположенном месте, и раскаивается за случившееся. У представителей полиции претензий к нему нет. Об этом «СЭ» сообщил его менеджер Никита Бурчак.

«Александр подтверждает случившееся, раскаивается и приносит извинения за задержку рейса, — сказал Бурчак. — У правоохранительных органов никаких претензий к Александру нет. Да и по видео, выложенным в соцсетях, это видно. Спасибо полицейским за понимание и содействие. Александр прилетел в Москву, я встретил его в аэропорту, все хорошо».

Ранее стало известно, что 41-летний спортсмен помочился в помещении аэропорта Кольцово в Екатеринбурге прямо перед выходом на посадку на рейс до Москвы. Из-за этой ситуации вылет был задержан на 20 минут.