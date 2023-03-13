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Малыхин обратился к Двалишвили: «Я раз тебя цепану, и ни одна бабка не отшепчет»

Давид Хачатрян
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Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе и временный чемпион в тяжелом Анатолий Малыхин (12-0) ответил на заявления Мераба Двалишвили (16-4), который сказал, что приедет в Таиланд и лично найдет Малыхина.

«Мераб, пугать меня, что ты приедешь в Таиланд и че-то ты там на улице... бои тебе не улица. Раз тебя цепану, разок, и ни одна бабка не отшепчет», — сказал Малыхин в соцсетях, обращаясь к Двалишвили.

Ранее Двалишвили и Малыхин поспорили на 50 тысяч долларов в преддверии реванша Алджамейна Стерлинга (22-3) и Петра Яна (16-4). Стерлинг победил раздельным решением судей, и Двалишвили выиграл спор.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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