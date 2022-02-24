Мусаси хочет подраться с Андерсоном Сильвой по правилам бокса

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (48-7) заявил, что не планирует драться с Андерсоном Сильвой (34-11) в MMA, но открыт к предложению выйти на ринг с бразильцем по правилам бокса.

«Мы хотели подраться с Андерсоном Сильвой, потому что он недавно боксировал, — сказал Мусаси в интервью The MMA Hour. — Я хочу попробовать себя в чем-то другом. Я хочу подраться с ним по правилам бокса. Я не рассматриваю бой с ним по правилам MMA, потому что для MMA он [Сильва] немного староват. В боксе у него все получается. Он победил бывшего чемпиона [Хулио Сезара Чавеса-младшего]».

Мусаси проведет следующий бой против Остина Вандерфорда (11-0) 25 февраля на Bellator 275 в Дублине, Ирландия. Поединок пройдет за чемпионский титул Bellator в среднем весе.