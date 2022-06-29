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Сегодня, 11:39

Усик случайно встретился с Чисорой по пути в русскую баню

Давид Хачатрян
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38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-12) опубликовал в соцсетях видео, как он случайно встретился с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) по пути в русскую баню.

«Зашел тут в русскую баню...» — произнес на видео Чисора, после чего навел камеру на Усика. Оба бойца посмеялись, и Усик сказал: «Хэллоу, Дерек!»

Бойцы встретились в The Bath House — заведении в центре Лондона, пользующемся огромной популярностью у русскоязычных людей, потому что там есть русские бани и традиционные русские блюда.

Следующий бой Усик проведет против Энтони Джошуа (26-2) 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик
ММА
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