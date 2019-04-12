Макгрегор рассчитывает на рост продаж виски после победы Лобова над Тухуговым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор ответил на вопрос о том, как повлияет на продажи его виски победа Артема Лобова над Полом Малиньяджи. В ответе он упомянул Зубайру Тухугова, с которым Лобов должен был драться 27 октября 2018 года, но поединок был отменен из-за конфликта команд Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

– Насколько вырастут продажи Proper 12, когда Артем победит Пола? – такой вопрос в Твиттере получил Макгрегор.

– Сильно! Но не настолько сильно, как будет после нашей победы над Зубайрой! – ответил Конор.