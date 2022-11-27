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Сегодня, 10:55

Макгрегор посоветовал UFC подписать контракт с бойцом, от которого промоушен ранее отказался

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к руководству UFC с советом подписать контракт с бойцом PFL Бренданом Лофнейном.

«UFC, подпишите Брендана Лофнейна. Захватывающий боец. У него есть предыстория с компанией. Он из Европы. Поздравляю с победой, Брендан», — написал Конор.

Лафнейн победил Буббу Дженкинса в финале Гран-при PFL в полулегком весе. Ранее он пытался пробиться в UFC через шоу The Ultimate Fighter и Dana White's Contender Series.

Конор Макгрегор
UFC
ММА
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