Макгрегор посоветовал UFC подписать контракт с бойцом, от которого промоушен ранее отказался

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к руководству UFC с советом подписать контракт с бойцом PFL Бренданом Лофнейном.

«UFC, подпишите Брендана Лофнейна. Захватывающий боец. У него есть предыстория с компанией. Он из Европы. Поздравляю с победой, Брендан», — написал Конор.

Лафнейн победил Буббу Дженкинса в финале Гран-при PFL в полулегком весе. Ранее он пытался пробиться в UFC через шоу The Ultimate Fighter и Dana White's Contender Series.