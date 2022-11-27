В Казани прошел турнир, где после игры в Mortal Combat дрались по ММА

26 ноября в Казани состоялся турнир по фиджитал-ММА, в котором приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Ирана.

«Игры будущего» — новый проект международного уровня, официальный запуск которого назначен на 2024 год. Однако тестовые соревнования стартовали уже сейчас.

Сперва бойцы выяснили, кто сильнее в Mortal Kombat, а далее сразились в клетке — в поединке по правилам ММА. На турнир были приглашены экс-чемпион UFC Петр Ян, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, блогер Алексей Столяров (3,87 млн подписчиков в Youtube).

Бойцы играли в Mortal Combat прямо в клетке. Куб, расположенный над октагоном, опускался, и из-под него выдвигались экраны с включенной игрой. Каждый из бойцов заранее выбирал героя, а сама игра длилась до пяти победных раундов, после чего видеобой превращался в настоящий. Организаторы попытались достичь максимального погружения в видеоигру: световое шоу, превью, ведущего отрисовали и вывели на экран, а ринг-герл были одеты в стиле героев из Mortal Combat, также были отдельные косплееры, которые веселили публику. Петр Ян после фотографий с фанатами и косплеерами попробовал себя в роли комментатора.

Бойцы представляли шесть команд — три из России (BRAVE HEART, MK TEAM, ALLIANCE), одну из Белоруссии (Академия ММА), одну из Казахстана (CASPIYAN MEGALADONS), одну из Ирана (IRIC TEAM). Очки в ММА начислялись следующим образом: за досрочную победу — 6 баллов, если же бой продлился всю дистанцию, то голос каждого из трех судей оценивался в один балл.

Результаты турнира по фиджитал-ММА:

Артем Лебедев (Белоруссия, Академия ММА) победил Мохаммадреза Могддаси (Иран, IRIC TEAM) — 6-5 (3-5 в Mortal Combat, 3-0 в ММА — решение судей).

Хабиб Магомедов (Россия, MK TEAM) победил Федора Алексеева (Россия, ALLIANCE) — 11-2 (5-2 в Mortal Combat, 6-0 в ММА — болевой на ногу).

Валерий Грицутин (Россия, BRAVE HEART) победил Серикбая Ходжабаева (Казахстан, GASPIYAN MEGALADONS) — 7-5 (1-5 в Mortal Combat, 6-0 в ММА — нокаут).

Валерий Дашкевич (Белоруссия, MMA ACADEMY) победил Рима Хазиахметова (Россия, ALLIANCE) — 6-4 (5-1 в Mortal Combat, 0-3 в ММА — решение судей).

Анзор Абжамов (Россия, MK TEAM) победил Алибека Кужбаева (Казахстан, GASPIYAN MEGALADONS) — 11-1 (5-1 в Mortal Combat, 6-0 в ММА — остановка врачом).

Матин Сафари (Иран, IRIC TEAM) победил Романа Авдала (Россия, BRAVE HEART) — 5-0 (5-0 в Mortal Combat, no contest в ММА — из-за ударов в пах со стороны Авдала).

(Искандер Галиев)