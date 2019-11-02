Макгрегор похвалил дагестанского комика. Тот заявил, что не встанет на сторону врага

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил дагестанского комика Эльдара Иразиева в комментарии к посту пользователя Instagram Therealshevach, в котором тот выложил фото с виски ирландца.

— Спасибо тебе, сэр, — написал Макгрегор. — Я большой фанат твоего коллеги Эльдара Иразиева. Замечательный знаменитый дагестанский комедиант.

Therealshevach удалил пост, однако Иразиев сделал его скрин.

— Новый фанат у меня, представляете, — написал комик. — Все мне скидывают этот комент Макгрегора, как будто я Олимпийские игры выиграл. Мы-то знаем, зачем он меня запускает. Но у дагестанцев не принято на стороне врага воевать. Холостой выстрел, братуха.

В январе в дагестанских СМИ появилась информация, что Иразиева избили в одном из дагестанских кафе. По данным издания «Черновик», причиной избиения стали оскорбительные сообщения комика в мессенджере в адрес Нурмагомедова.

31-летний Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, провел 28 боев в ММА, победив в каждом. Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года, российский спортсмен выиграл, проведя в четвертом раунде болевой прием.