Ирландский боец Конор Макгрегор ответил на слова россиянина Ислам Махачев. Последний во время боя между китаянкой Чжан Вэйли и полячкой Йоанной Енджейчик за титул чемпиона UFC в минимальном весе написал в Twitter: «Это не женский спорт».

После шквала критики Махачев удалил свой скандальный твит.

— Абсолютный кретин. Употреблявший стероиды и тот, кто сделает все, чтобы избежать удара и драки. А теперь он обсуждает один из самых величайших боев в исполнения наших женщин-бойцов. Эти маленькие гремлины. Опять за свое. Грязные крысы. Позор в игре, — написал Макгрегор в Twitter.