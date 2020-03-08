Макгрегор ответил Махачеву после его заявления о том, что ММА — «не женский спорт»
Ирландский боец Конор Макгрегор ответил на слова россиянина Ислам Махачев. Последний во время боя между китаянкой Чжан Вэйли и полячкой Йоанной Енджейчик за титул чемпиона UFC в минимальном весе написал в Twitter: «Это не женский спорт».
После шквала критики Махачев удалил свой скандальный твит.
— Абсолютный кретин. Употреблявший стероиды и тот, кто сделает все, чтобы избежать удара и драки. А теперь он обсуждает один из самых величайших боев в исполнения наших женщин-бойцов. Эти маленькие гремлины. Опять за свое. Грязные крысы. Позор в игре, — написал Макгрегор в Twitter.
An absolute cretin. A Convicted Steroid cheat that will do anything to avoid impact and stall a fight, and then talks down on one of the greatest exchanges of combat ever produced by our female combatants.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 8, 2020
These little gremlins! It's back on. Filthy rats.
Shame on the game. https://t.co/JddPD4pio7