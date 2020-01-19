Макгрегор обнял бабушку Серроне после нокаута

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор после победы на американцем Дональдом Серроне обнял бабушку своего противника.

Напомним, что поединок продлился всего 40 минут, закончившись нокаутом.

Для ирландца это был первый поединок после возвращения в UFC. Бой прошел в полусреднем весе. Конор нокаутировал соперника уже в первом раунде за 40 секунд.