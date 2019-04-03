Макгрегор - Нурмагомедову: "Не бойся реванша, ты, маленькая крыса"

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, ранее завершивший карьеру, через Твиттер, по все видимости, снова обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову.

– Не бойся реванша, ты, маленькая крыса. Ты будешь делать то, что тебе скажут делать, как всегда, – написал Макгрегор в Твиттере.

Ранее ирландец не раз называл чемпиона UFC Нурмагомедова крысой. Напомним, в последнем бою россиянин победил Макгрегора удушающим приемом.

Хабиб Нурмагомедов: "Макгрегор - как ревнивая жена, говорит, что уходит"

