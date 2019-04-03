Макгрегор - Нурмагомедову: "Не бойся реванша, ты, маленькая крыса"

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, ранее завершивший карьеру, через Твиттер, по все видимости, снова обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову.
– Не бойся реванша, ты, маленькая крыса. Ты будешь делать то, что тебе скажут делать, как всегда, – написал Макгрегор в Твиттере.
Ранее ирландец не раз называл чемпиона UFC Нурмагомедова крысой. Напомним, в последнем бою россиянин победил Макгрегора удушающим приемом.
Хабиб Нурмагомедов: "Макгрегор - как ревнивая жена, говорит, что уходит"
Don’t be scared of the rematch you little scurrying rat.– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 3 апреля 2019 г.
You will do what you are told like you always do.
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