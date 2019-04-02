Хабиб Нурмагомедов: "Макгрегор - как ревнивая жена, говорит, что уходит"

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов во время встречи со студентами ответил на вопрос о завершении карьеры своим ирландским соперником Конором Макгрегором.

– Завтра он напишет, что вернулся, и все СМИ будет писать об этом. Он из тех, кто меняет мнение. Он с UFC не договорился по контракту и решил на них надавить. Чтобы они поняли, что потеряют, когда он уйдет. Это политика, все ради переговоров с UFC. С ними сложно вести переговоры, я-то знаю.

Там есть пару боссов, они с разных сторон к тебе подходят, и так и так с тобой говорят. Сейчас у меня идут переговоры насчет возвращения, я знаю, о чем говорю. А Конор – как ревнивая жена, говорит, говорит, что уходит, – сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

Трансляцию встречи смотрите на канале "СЭ" в Youtube.

Хабиб выступает в Плехановском университете. Видеотрансляция