Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову
20:03
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор ответил на русском языке Хабибу Нурмагомедову в Twitter. Ранее 31-летний российский спортсмен назвал «алкашом» ирландца.
— Увидимся в Москве, киска, — написал Макгрегор.
Ранее появилась информация, что Макгрегор хочет провести бой-реванш против Нурмагомедова и согласен на поединок в Москве.
В октябре 2018-го Хабиб удушающим приемом одержал победу над Конором. После этого поединка ирландец не появлялся в октагоне.
Увидимся в Москве, киска— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 19, 2019