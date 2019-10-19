Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор ответил на русском языке Хабибу Нурмагомедову в Twitter. Ранее 31-летний российский спортсмен назвал «алкашом» ирландца.

— Увидимся в Москве, киска, — написал Макгрегор.

Ранее появилась информация, что Макгрегор хочет провести бой-реванш против Нурмагомедова и согласен на поединок в Москве.

В октябре 2018-го Хабиб удушающим приемом одержал победу над Конором. После этого поединка ирландец не появлялся в октагоне.

Увидимся в Москве, киска — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 19, 2019

«Это фиаско, алкаш». Нурмагомедов ответил Макгрегору