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Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову

20:03
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Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор ответил на русском языке Хабибу Нурмагомедову в Twitter. Ранее 31-летний российский спортсмен назвал «алкашом» ирландца.

— Увидимся в Москве, киска, — написал Макгрегор.

Ранее появилась информация, что Макгрегор хочет провести бой-реванш против Нурмагомедова и согласен на поединок в Москве.

В октябре 2018-го Хабиб удушающим приемом одержал победу над Конором. После этого поединка ирландец не появлялся в октагоне.

«Это фиаско, алкаш». Нурмагомедов ответил Макгрегору

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