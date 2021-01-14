Ирландский боец Конор Макгрегор поделился мнением о возможном бое с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Он выглядит, как слон. В данный момент он похож на маленького жирного слона. Он здорово проводит время... Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Все его взвешивание выглядело странно, очень необычное поведение на весах. Но что есть, то есть. Вот как он просто мог так взять и смыться с боя против Тони?

У тебя назначен титульник, а ты просто смываешься. Как так? Это его подход, и он всегда успешно его использовал – сливаться с боев. Поэтому я не удивлен, что он закончил. Но что есть, то есть. Работаем дальше», – сказал Макгрегор в интервью The MacLife.

Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января на UFC 257 в Абу-Даби.

​В поединке, который прошел в октябре 2018 года, Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Российский боец намекал, что мог бы провести повторный поединок, но за гонорар в 100 миллионов долларов.