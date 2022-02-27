Махачев: «Я счастлив. Дальше — только титульный бой, я устал от всего другого»

Боец легкого веса UFC Ислам Махачев поделился эмоциями после победы над Бобби Грином.

«Я очень счастлив, я очень усердно тренировался к этому бою, ждал Бенила. Надеюсь, он быстро залечится и мы еще подеремся. Что дальше? Только титульный бой. Устал от всего другого. Я здесь, скажите мне, когда, где, и я готов. Я заберу пояс и буду ждать Бенила», — сказал Махачев в октагон-интервью.

Махачев нокаутировал Грина в 1-м раунде главного события вечера на UFC Vegas 49. Боец из Дагестана идет на 10 победах подряд.