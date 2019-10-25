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Махачев вспомнил о победе Хабиба над Конором. Нурмагомедов лайкнул пост

04:32
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Российский боец UFC Ислам Махачев вспомнил победу Хабиба Нурмагомедова над Конорм Макгрегором. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, снятое после боя в октябре 2018 года.

«В связи с последними событиями. Пройдет еще много лет но вкус этой победы останется навсегда», — написал Махачев.

Напомним, в четверг Конор Макгрегор на пресс-конференции допустил ряд резких заявлений о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове и о Дагестане.

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