Махачев вспомнил о победе Хабиба над Конором. Нурмагомедов лайкнул пост

Российский боец UFC Ислам Махачев вспомнил победу Хабиба Нурмагомедова над Конорм Макгрегором. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, снятое после боя в октябре 2018 года.

«В связи с последними событиями. Пройдет еще много лет но вкус этой победы останется навсегда», — написал Махачев.

Напомним, в четверг Конор Макгрегор на пресс-конференции допустил ряд резких заявлений о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове и о Дагестане.