Махачев и Магомедшарипов выступят на одном турнире с Хабибом

Российские бойцы ММА Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов проведут свои поединки на турнире UFC 249 в Нью-Йорке (США) 18 апреля. Об этом сообщает в Instagram журналист Азамат Бостанов со ссылкой на менеджера бойцов Ризвана Магомедова.

Главным боем турнира станет долгожданная встреча россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

— Ризван Магомедов: «Хабиб, Ислам и Забит выступят на одном турнире — 18 апреля в Нью-Йорке», — написал журналист, опубликовав фото с Магомедовым. 28-летний Ислам Махачев выступает в легком весе. Он провел 19 боев в ММА и одержал 18 побед при одном поражении. 28-летний Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, имеет аналогичные показатели в ММА.