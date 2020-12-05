Махачев: «Буду просить бой с дос Аньосом»

Российскому бойцу UFC Исламу Махачеву по-прежнему интересен бой с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.

Махачев должен был провести бой с экс-чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом в ночь на 15 ноября, но подхватил инфекцию (переболел свинкой) и был вынужден сняться с поединка. Соперником дос Аньоса в результате стал Пол Фелдер. Бразилец победил раздельным решением судей.

«РДА и Фелдер провели хороший бой, — сказал Махачев. — Не сказал бы, что РДА его в чем-то превосходил, хотя Фелдер вышел на недельном уведомлении. Думаю, у меня с ним [с дос Аньосом] получилось бы подраться интереснее, — отметил российский боец. — РДА по-прежнему мне интересен, я кидал пробросы, чтобы спросили, можно ли организовать этот бой. Но он говорит, что хочет громкие бои. Хотя я не знаю, че изменилось за один бой — то он с Конором хочет драться, то Хабиба вызывает. Я-то буду его просить, это очень хороший бой для меня, идеальный соперник — в топ-6 нашего дивизиона. У нас есть какая-то история. Можно было бы и сейчас провести пять раундов».

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Он занимает 13-е место в рейтинге легковесов UFC. (Илья Андреев)