Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:16

Магомедрасул Хасбулаев назвал причину ухода Хабиба из MMA

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-чемпион ACA в полулегком весе Магомедрасул Хасбулаев (34-8) прокомментировал «СЭ» уход экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) из индустрии ММА.

«[Хабиб] побольше хочет внимания уделять семье. Другой причины нет. Потому что он везде с ребятами на сборах, а дома дети растут, им тоже внимание нужно, воспитание. Дети растут, а его дома нет», — сказал Хасбулаев «СЭ».

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.

Хабиб Нурмагомедов. Хабиб подтвердил, что окончательно покинул индустрию ММА. Без него будет тяжело

Хабиб Нурмагомедов
0
Читайте также
Самая популярная фотография в интернете — фейк. Почему Месси держит в руках поддельный Кубок мира
Роналду и Джорджина смогут жить вместе, несмотря на законы Саудовской Аравии
В Японии назвали «ужасным» положение зависимой от энергоресурсов России Европы
Автодорожную часть Крымского моста закроют на ремонт 10 января
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывшему бойцу UFC грозит 30-50 лет тюрьмы за убийство своей девушки

Рамазан Рабаданов: «Хабиб перешел на другой уровень»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости