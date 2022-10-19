Ислам Махачев сравнил свою команду с командой Оливейры

Российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) в преддверии титульного боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8) напомнил, что его спарринг-партнеры побеждали спарринг-партнеров Оливейры.

«Команда Махачева против команды Оливейры??? Ислам Мамедов победил Хорхе Патиньо в 2015 году в WSOF. Тагир Уланбеков победил Аллана Насцименто в 2021 году в UFC. В субботу счет станет 3:0. Иншаллах», — написал Махачев в Twitter.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.