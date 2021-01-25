Магомед Исмаилов номинирован на звание лучший боец года

Российский боец Магомед Исмаилов вошел в число 16 номинантов на звание «Боец 2020 года» ежегодной ММА-премии «ACA Awards». В результате онлайн-голосования болельщиков, а также с учетом мнений экспертов и руководства организации будет назван лучший боец года.

Помимо Исмаилова, который провел два резонансных боя в ACA в 2020 году против Александра Емельяненко и «Уральского Халка» Ивана Штыркова, на звание лучшего бойца года номинированы: Фелипе Фроес, Тони Джонсон, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Мурад Абдулаев, Азамат Керефов, Дэниель Де Альмейда, Муслим Магомедов, Абубакар Вагаев, Магомед Бибулатов, Биберт Туменов, Артем Резников, Андрей Гончаров, Никола Дипчиков, Дмитрий Побережец, Байзет Хатхоху.

Президент ACA Алексей Яценко назвал критерии отбора номинантов: «При отборе кандидатов на звание лучшего бойца года мы учитывали следующие критерии: боец должен провести в 2020 году не меньше 2-х поединков, желательно с весомыми противниками, не потерпеть ни одного поражения в году, победы должны быть одержаны ярко, фамилия или бой с его участием должны были хотя бы раз рассмотрены к номинации на бонус или номинированы бонусом на одном из номерных турниров АСА в 2020 году, а также в число номинантов вошли действующие чемпионы АСА, завоевавшие или отстоявшие титул в 2020».

Голосование продлится до 25 января в соцсетях ACA. Также премия «ACA Awards» определит победителей в номинациях: «Лучший нокаут 2020», «Лучший бой 2020», «Лучший самбмишен». Победитель в каждой номинации получит приз в размере 10 000 долларов.

Проголосовать можно здесь.