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Магомед Исмаилов: «Можем общаться с Хабибом, но чтобы прямо дружить или постоянно поддерживать связь, такого нет»

08:55
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Один из самых известных россиян вне UFC Магомед Исмаилов в интервью «СЭ» отметил, что не поддерживает постоянную связь с Хабибом Нурмагомедовым.

— Какие у вас отношения с Хабибом Нурмагомедовым?

— Можем переписываться или общаться, но чтобы прямо дружить или постоянно поддерживать связь, такого нет.

— Кто его может остановить в UFC?

— Пока нет такого человека. Тони Фергюсон — это будет супер-бой, но у него нет тех навыков, которые нужны, чтобы остановить Хабиба. (Михаил Потапов)

Полностью интервью Исмаилова

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