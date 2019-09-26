Один из самых известных россиян вне UFC Магомед Исмаилов в интервью «СЭ» объяснил, зачем ездил на границу Дагестана и Чечни, когда там был конфликт.

— Летом вы ездили на границу Дагестана и Чечни, где был конфликт. Что там произошло?

— Обычная провокация. Не стоит вестись на них. Все из-за какой-то таблички. Одни поставили ее без объяснений, другие без объяснений вырвали. Недопонимание случилось.

— Почему вы решили туда поехать?

— Я два дня не мог понять, что происходит. Мне показывали видео, а я думал, что это снято когда-то давно, сообразить не мог, что это происходит прямо сейчас. Только на третий день мне объяснили, что это не исторические кадры, и я уже не мог не поехать. Я — дагестанец, и вопросы, касающиеся Дагестана, касаются и меня тоже. (Михаил Потапов)

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