Магомед Исмаилов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу Евгению Тищенко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов обратился к чемпиону Олимпийских игр по боксу Евгению Тищенко.

Ранее Тищенко заявил, что готов сразиться с Исмаиловым на голых кулаках.

«Олимпийский чемпион по боксу Тищенко хочет разделить ринг со мной! По ходу, я и вправду на другом уровне. Женек решил, что в противостоянии со мной можно заработать легкие деньги.

Обещаю сделать все, чтобы они были самыми трудными в его жизни. Если будет правильное предложение, будет ответ «да», — заявил Исмаилов в соцсетях.

6 мая в Екатеринбурге в рамках «Бойцовского месяца RCC» Евгений Тищенко одержал победу над Ива Нгабу, а Магомед Исмаилов был ведущим первого кулачного турнира RCC Hard, который состоялся 29 апреля.

В марте Исмаилов победил Ивана Штыркова в поединке по правилам бокса.