Адесанья проведет следующую защиту титула 10 сентября в Австралии

Глава UFC Дана Уайт объявил, что турнир UFC 293 состоится 10 сентября в Сиднее, Австралия.

Более того, Уайт подчеркнул, что заключил с городом многолетнее соглашение на проведение трех номерных мероприятий вплоть до 2027 года.

По данным Fox Sports Australia, главным событием UFC 293 станет поединок чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи (24-2), который подерется с победителем поединка между Робертом Уиттакером (24-6) и Дрикусом дю Плесси (19-2).

«Мне не обязательно драться с Робом. Это может быть кто-то другой, — сказал Адесанья Fox Sports Australia. — Я хочу провести еще один бой на стадионе в Австралии. Еще один бой в Океании. Тогда все киви, которые хотят посмотреть на меня, смогут прилететь и устроить шоу, как в прошлый раз [в 2019 году], потому что я не собираюсь драться в Новой Зеландии. Эта мечта умерла из-за того, как они обошлись с Дэном Хукером и моей командой».

Уиттакер и дю Плесси подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.