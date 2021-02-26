Анкалаев объяснил, почему не состоялся его переход в команду Федора Емельяненко

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев рассказал в интервью «СЭ», как мог оказаться в команде Федора Емельяненко. Тогда Анкалаев выступал в любительских ММА, где стал чемпионом России и мира.

«Были когда-то разговоры, но они остались разговорами. Что-то мы разошлись и поэтому... там просто были разговоры, когда я по любителям дрался. Я где-то 3-4 года находился в сборной команде по ММА и тогда шли какие-то разговоры, а далее я уже начал выступать за клуб «Ахмат». Так все и осталось», — сказал Анкалаев.

Следующим оппонентом Анкалаева станет Никита Крылов, занимающий 8-ю строчку в рейтинге полутяжеловесов UFC (Анкалаев — 11-й). Бойцы сразятся в ночь на 28 февраля в Лас-Вегасе в со-главном событии турнира UFC Fight Night 186 (UFC Vegas 20).

(Ислам Бабаджанов)