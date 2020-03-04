Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недовольство людей боем между Генри Сехудо (15-2) и Жозе Алдо (28-6). 33-летний американец на UFC 250 будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. 33-летний бразилец проиграл первый бой в этом весе. Одним из топовых претендентов на встречу с Сехудо считался россиянин Петр Ян.

— Думаю, Алдо выиграл у Мораеса, — цитирует Уайта TMZ Sports. — Судьи ошиблись, он выиграл этот бой. Сразу после него Сехудо написал мне, что Алдо победил и хочет с ним драться. Он хотел встретиться с легендой.

Те, кому это не нравится бой, могут не смотреть. Люди полны дерьма. Это будет невероятный бой. Альдо заслуживает этого. Сехудо не из тех парней, что бегает в поисках легких поединков.